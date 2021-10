Takže vytoužený druhý start na bájném Spartathlonu se ze dvou let posunul na tři. Uteklo to jako voda a 24. září 2021 v 7 hodin ráno jsem vyrazil na svůj další pokus zdolat 246 kilometrů dlouhou trasu. Plán, který jsem si stanovil, věděli před startem jen ti nejbližší. Gábinka, Miloš a Mirek. Naplánováno bylo vše do nejmenšího detailu. V tomhle jsem dost puntičkář a musel jsem s tím už být otravný, když jsme to procházeli znovu a znovu. Naposledy ve čtvrtek před startem s Mirečkem na pokoji.

První třetina závodu je relativně rovinatá a velká část vede okolo moře, takže je možnost se pokochat krásnými výhledy. Díky rozvážnějším začátkům si to můžu vychutnávat. Obloha je vymetená a krásně modrá. Opět mě dostal Korinth – naprostá nádhera. V neděli, když jsme jeli ze Sparty jsme se tady zastavili a vše důkladně prohlédli a prostudovali. Na check pointu v Korinthu si dávám první větší jídlo a na cestu si beru Edgara (pití pro sportovce) – pro Ultra ideální!

Druhá třetina je ve znamení stoupání, které je zakončeno výstupem na nejvyšší bod Spartathlonu ve výšce přes 1000 m. n m. na metě 160 kilometrů. Po 100 kilometru přichází lehká krize žaludku, který naštěstí dává dohromady polévka a trochu nealko piva. Přecházíme do tmy a na cestu nám svítí měsíc, který mě doprovází až do cíle. Obloha je posetá hvězdami. Opět čas se chvilku kochat. Kopce jsou tužší a tužší, ale běžím bez zastavení nebo přechodu do chůze. Prostě „Olympijsky“ – zůstat v pohybu! Support funguje na jedničku. Gábinka s Mirkem už jsou sehraní! Těsně pod kopcem se oblékám. Snažím se na check pointech zdržovat jen nejnutnější dobu. I přesto mi Garmin v cíli oznámí, že jsem prostál 49 minut. Nejhorší fáze Spartathlonu je pro mě seběh z hory. V mém podání spíše pokus nezabít se a doskákat dolů ve zdraví.

V poslední třetině závodu na nás čekají dvě záživná stoupání a nakonec cca 25 kilometrů seběh dolů do Sparty – do cíle. Již před prvním Spartathlonem jsem dostával rady, že Spartathlon začíná za horou, tedy v poslední třetině. A letos to bylo potvrzeno na 100 procent! Pořadí jsem neřešil, i když na výrazu Gábinky a Mirka jsem začínal poznávat, že se blíží něco velkého. Po předběhnutí Litevce Matisse Vecvagagarise a po odstoupení loňského vítěze Maďara Bódise Tamáse jsem se ocitl na čtvrtém místě. Wow!

Někde kolem 210 km jsem se poprvé přiblížil v té době třetímu Španělovi Ivánovi Penalbovi. Chvilku jsem s ním běžel a poslouchal jak dýchá. Když jsme společně doběhli na check point, on si rychle nabral věci a mazal dále. Já jsem se v klidu občerstvil, nabral zásoby, zklidnil tělo a vyrazil za svitu měsíce na steč, do boje. Rozhodnutý, že mu to nedám zadarmo. Po chvilce jsem Ivána doběhl a na nic nečekal. Zvýšil jsem tempo a držel ho pár kilometrů. Ani jsem nezaznamenal pokus se mě zachytit. Bez ohlédnutí za sebe jsem doběhl na poslední check point, kde jsem se mohl potkat s Gábinkou a Mirkem. Je to na 236. kilometru u čerpací stanice Shell. Zde jsem dostal info, že máme dostatečnou rezervu! Nabral jsem předem domluvený drink na doběhnutí – cola s vodou a za společnosti doprovodného vozu vyrazil do Sparty. Bylo to mých nejdelších 10 kilometrů v životě, i když trvali něco málo přes 50 minut. Na poslední 2,5 kilometru se můj doprovod změnil z auta na děti na kolech. Ty mě doprovodily až do cíle. Doběhnutí se nedá popsat. Být na bedně na Spartathlonu! Úžasný, nepopsatelný pocit, který bych přál každému.

Po klasickém ceremoniálu: olivový věnec, napít se vody z místní řeky, v které jsem se byl druhý den vykoupat tak jako legendární Kouros Yannis, přijmout gratulace od místních politiků a představitelů Spartathlonu a hurá za supportem. Díky Gábinko, Mirku, byli jste úžasní! Vše dopadlo dle plánu. A ten plán? Ten byl pokusit se o čas pod 24h. Takže časem 23:53:19 hlásím splněno. Bedna jako bonus.

A povedla se jedna zásadní věc, být stále v přítomnosti a nemyslet na nic co se stalo nebo může stát. Podařilo se mi to poprvé udržet po celou dobu závodu! I když v posledních 10 kilometrů to bylo opravdu náročné, ale zůstal jsem koncentrovaný až do konce.

Spartathlon 2021 se zapíše do dějin nejen českého Ultra běhání, ale i do historie Spartathlonu. Dva Češi na bedně ( Radek Brunner 2. místo ) a čtyři v TOP 12 ( Jiří Horčička 6. míst a Marek Jirásek 12. místo ). Krásné představení hobby běžců reprezentující Českou republiku! Bylo by hezké, kdyby tento úspěch byl motivací pro další lidi v téhle bláznivé „sedící“ době.

Letošní Spartahlon měl ještě jednu důležitou věc, faktor X. I když bych měl napsat faktor K! Mého kamaráda a fanouška všech ultra běžců Kyriakose – Kiru! Tenhle úžasný člověk se měsíc před závodem rozhodl, že na své náklady přiletí do Athén a pomůže ze vším co bude potřeba + bude fandit. Byl obrovskou posilou! Jistotou! Svou nezištnou obětavostí pomáhal nejen mě, ale všem z českého týmu, kdo něco potřeboval zajistil, objednat, převézt, přivézt apod. Navíc je Kira chodící encyklopedie takže jsme načerpali i spousty nových poznatků snad ve všech oblastech.

Takže, Gábinko, Mirku, Kiro, Miloši, moc děkuji za podporu v mých nápadech a už se těším na další. A modří už vědí. Taky děkuji za všechny gratulace, kterými jste mě zahrnuli. Bylo to úžasné a motivující. A nezapomeňte, zůstaňte v pohybu.

Autor: Milan Šumný