Odešla statečná a moudrá žena, válečná veteránka - Zoe Klusáková-Svobodová

Dozvěděli jsme se smutnou zprávu, že 12. prosince 2022 zemřela paní Zoe. Dne 4. prosince jí bylo 97 let. Zpráva o jejím úmrtí mě hluboce zasáhla. Znaly jsme se asi 15 let a mnohokrát jsme se potkaly a vždy nás to vzájemně těšilo. Ať již to bylo na pietních aktech nebo vzpomínkových setkáních v Kroměříži, Hroznatíně, Ostravě, Ministerstvu obrany, v Domě armády, ale i na Ukrajině v Sokolovu a dalších místech. Když jsme se potkaly, vždy mi řekla ráda Tě vidím, když jsme si telefonovaly, říkala moc ráda Tě slyším. Měla jsem jí ráda a velmi jsem si ji vážila.

Zoe Klusáková-Svobodová (vlevo) a Eva Armeanová (vpravo). | Foto: Stanislav Pítr

Narodila se v Užhorodě 4. prosince 1925 škpt. Ludvíku Svobodovi a jeho manželce Ireně, rozené Stratilové, jako druhé dítě. Vyrůstala spolu se starším bratrem Miroslavem, který se narodil 15. května 1924. Studium na reálném gymnáziu musela na tři roky přerušit (listopad 1941 až květen 1945) kvůli pronásledování gestapem pro spolupráci s čs. vojenským výsadkem ze Sovětského svazu (výsadek S1/R). Se svou matkou unikly zatčení a skrývaly se na různých místech Moravy – nejdéle (1943–1945) v obci Džbánice (nedaleko Moravského Krumlova). Bratr Miroslav a několik dalších členů rodiny bylo popraveno, většina přímých příbuzných byla vězněna v koncentračních táborech. Odmaturovala po válce v roce 1945 na gymnáziu v Kroměříži. Poté vystudovala ekonomii, které se věnovala celý svůj profesní život.

Po roce 1984 odešla do důchodu, a začala se věnovat historickým otázkám. Připravila k vydání druhý díl pamětí svého otce Ludvíka Svobody Cestami života II a druhé vydání prvního dílu Cestami života I. Sepsala životopis Ludvíka Svobody a připravila k vydání jeho Deník z doby válečné a svou vzpomínkovou knihu O tom, co bylo. Ve Společnosti Ludvíka Svobody o. s., kterou založili spolubojovníci Ludvíka Svobody, byla čestnou předsedkyní.

Čest její památce!

Autor: Eva Armeanová, předsedkyně ČsOL Kladno