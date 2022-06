OBRAZEM: Letošní Den pro Zahradu se nesl v duchu kloboukové party

Olga Fikrlová (Vomastková) se narodila 5.6. 1954 ve Slaném, kde vystudovala Střední ekonomickou školu ve Slaném, Pedagogickou fakultu UK a Lidovou konzervatoř v Praze. Vyučovala na základní i střední škole. Několik let působila v redakci Slánských listů, dále jako redaktorka Kladenského deníku. Dětství a část mládí prožila ve Slaném, později se odstěhovala do Kladna, kde žila 22 let. V současné době bydlí s manželem, básníkem a malířem Michalem Matzenauerem v Praze. Několik let působila jako kustodka a lektorka v Muzeu hl. města Prahy. V současnosti je průvodkyní v zámku Veltrusy. Je spoluzakladatelkou ochotnického divadla Dividýlko ve Slaném, recitátorkou a organizátorkou večerů poezie. Své verše publikovala v různých časopisech a almanachu Můj kraj. Je autorkou šesti básnických sbírek a autorkou autobiografických povídek.

