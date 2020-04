ON-LINE ke koronaviru ZDE

Matěj Tomeš:

Střet světa aneb Důležitý okamžik v mém životě

Chtěl bych psát o jednom tématu, které se v poslední době nejvíce opakuje, a to je coronavirus. Tento virus ovlivnil prakticky celou společnost. Ať už jde o učitele a žáky řešící vyučování přes internet, nebo jen o dospělé lidi, kteří se nemohou dostat hromadnou dopravou do zaměstnání a zpět. Většina lidí ohledně tohoto tématu začala šílet a začala vykupovat potraviny, zdravotnické potřeby a tak podobně. Vše díky médiím. Například, když si chce člověk nepodléhající panice koupit běžné potraviny, tak není skoro schopen získat čerstvé pečivo, ovoce či zeleninu. A to se nejedná o zboží trvanlivé! Zjednodušeně: V našich médiích se všude hovořilo o tom, jak nebudou k dostání základní potraviny, jak ovoce a zelenina doplní chybějící vitamíny a podpoří imunitu, a tím pádem všichni začali brát obchody útokem. Já v této situaci pochopil, že pro sledovanost jsou média schopna udělat prakticky cokoli. Z této věci si rozhodně ponaučení odnesu.

Jak už jsem zmínil, učitelé a žáci nemají tuto situaci vůbec lehkou. Žáci se musí učit na počítačích a spojit se s učiteli přes internet. Pro mě to až takový problém není a jsem rád, že nikam nemusím a je to i větší pohoda. Problém však nastane ve chvíli, kdy začneme probírat novou látku. Když se učím něco nového, potřebuji to mít vysvětlené a popřípadě vznést dotaz, když něčemu nerozumím. Tomu se v životě fyzická přítomnost nevyrovná. Na druhou stranu si můžu zadané učivo rozvrhnout a tím pádem si můžu udělat přestávku, kdy já chci. Celkově si myslím, že školství dopadlo ještě dobře. Kdo už na tom není tak dobře, jsou dospělí lidé, kteří se musí do zaměstnání dopravovat hromadnou dopravou. Městská doprava jezdí minimálně a meziměstskou snad ani zmiňovat nebudu, ale kdyby existoval nějaký výraz mezi minimálně a vůbec, tak bych ho nyní použil. Tento stav se podle mě řadě z nás nezamlouvá, ale musíme to vydržet už jen z důvodu, že nyní je to naše občanská povinnost. Nyní nám již nic jiného nezbývá, než si zkusit na nějakou dobu žít trochu jinak než doposud.

Je zcela jasné, že se každému naruší jeho osobní komfortní zóna, ale přesto budeme muset tuto náročnou situaci zvládnout. Tak se držme!

Vendula Srbová:

Ahoj dědo,

svět se potom, co jsi z něho odešel, změnil. Nejen pro mě, ale pro všechny, co tě znali. I po třech mrtvicích a s napůl ochrnutým tělem jsi ve všech probouzel respekt. Byl jsi velký bojovník, že jsi takto dokázal žít skoro dvacet let.

Chci ti napsat, co se teď ve světě děje, i když vím, že jsi to už nikdy nebudeš moci přečíst.

Rok 2020 nezačal zrovna nejlépe. Začalo to požáry v Austrálii. Velká Británie už není v Evropské unii. Mnozí oplakávali smrt Dany Zátopkové, nebo třeba Evy Pilarové. Teď se právě po celém světě rozšířil koronavirus.

Český národ a také další země z celého světa si prožiyi mnoho strašlivých katastrof. Avšak z těch jsme se poučili, a proto si myslím, že situaci s virem zvládáme dobře. Plníme, nebo alespoň většina lidí plní, doporučení vlády a drží se doma. Chodí jen do práce, nebo pro ty nejnutnější věci. A díky tomu jsme u nás zamezili co největšímu počtu obětí.

Lidstvo přežilo spoustu katastrof. Od Bolevecké katastrofy přes teroristický útok 11. září 2001, výbuch v Černobylu, přes Indii, kde do ovzduší proniklo 40 tun smrtelně jedovatých plynů až po největší námořní katastrofu. Ta byla 20. prosince 1987 u Filipín, kde do sebe narazily dvě lodě a zemřelo zde nad čtyři tisíce lidí.

Nechci tím říct, že virus je maličkost, to vůbec ne. Avšak lidé umírají, a tak to vždy bude. Ale já věřím, že lidstvo tohle přežije a půjde dál. A bude si zase věcí cenit více.



S láskou Vendy