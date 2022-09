Pamětní zvon zdobí Vltavu. Podívejte se, jak vznikal a jak se do Prahy dostal

/FOTOGALERIE/ Praha má nový zvon. Pamětní Zvon #9801 je hlasem tisíců zvonů umlčených v českých a moravských zvonicích za druhé světové války. České veřejnosti byl slavnostně odhalen. 28. srpna 2022, symbolicky přesně osmdesát let poté, co bylo 9801 rekvírovaných zvonů odvezeno do německých válečných továren. Lodě odplouvaly z Rohanského ostrova, kde by Zvon #9801 měl být v budoucnu trvale umístěn. Dočasné umístění našel u Čapadla na Smetanově nábřeží, veřejnost si ho zde může prohlédnout do konce září. Vznik Zvonu #9801 se podařilo realizovat díky příspěvkům dárců do veřejné sbírky. Stejnojmenná iniciativa, která za projektem stojí, zamýšlí dlouhodobou sbírku, která by podpořila symbolický význam Zvonu #9801 jako hlasu všech ztracených zvonů.

Podívejte se, jak vznikal pamětní zvon. | Foto: Tomáš Brabec

Veřejnost mohla Zvon #9801 poprvé vidět a slyšet při slavnostním odhalení 28. srpna u Čapadla na Smetanově nábřeží. Novému pražskému zvonu požehnal kněz Tomáš Halík. Součástí slavnostního odhalení byl hudební doprovod a světelná projekce. Ta podtrhla výtvarné řešení Zvonu #9801, jehož podobu ovlivnila hlavní idea projektu. Autoři návrhu Kryštof Čižinský a Jakub Kamínek v reliéfní výzdobě propojují v nový funkční celek současné i ztracené. Část pláště je poskládáno z fragmentů skutečných ztracených zvonů. Nápis na plášti sděluje: „Promlouvám hlasem tisíců zvonů, které umlčela válka." Poslední úsek mezi Mělníkem, kde se uskutečnila zkouška zvonění, a Prahou zdolal Zvon #9801 na lodi. Lodní dopravu zvolili iniciátoři projektu pro její symbolický význam. V létě 1942 totiž ze „Hřbitova zvonů" na Rohanském ostrově byly jako válečné rekvizice odvezeny zvony sundané z českých a moravských zvonic. Bylo jich 9801 – k jejich počtu odkazuje jak název pamětního zvonu, tak jeho hmotnost 9801 kilogramů. Obdobně velký zvon byl naposledy v Čechách ulit před téměř pěti sty lety pro katedrálu sv. Víta. „Všechny zvony, které za druhé světové války zmizely z českých a moravských zvonic, navrátíme jen těžko. Cílem iniciativy Zvon #9801 bylo nahradit tisíce umlčených zvonů novým silným hlasem. Společně jsme ho dnes poprvé rozezněli na Vltavě za přítomnosti lidí, kteří se o jeho zrod zasloužili. Tím ale naše snahy nekončí, veřejná sbírka se mění na dlouhodobou. Věříme, že se podaří postupně doplnit další chybějící zvony," říká Ondřej Boháč, předseda spolku pražských zvoníků Sanctus Castulus. Prvnímu zkušebnímu tónu předcházelo několik měsíců příprav. Výrobu iniciativa svěřila vyhlášené rodinné dílně Grassmayr v rakouském Innsbrucku. Zvonařští mistři Zvon #9801 odlili během jara. Do formy uložené v zemi nateklo deset tun roztavené zvonoviny přesahující teplotu 1000 °C. Poté bylo třeba vyčkat na postupné chladnutí a finální čištění a úpravy. Zvlášť se vyrábělo srdce zvonu. Nic z toho by nebylo možné bez podpory od dárců ve veřejné sbírce. Cílovou částku stanovenou na 14 milionů korun se podařilo dosud naplnit ze 73 %. Na Zvon #9801 dosud přispělo více než 2 300 individuálních dárců. Dále pak řada významných českých společností či jejich nadací, pro které je návrat hlasu umlčených zvonů důležitým kulturním, společenským a historickým milníkem. Zvon svobody podpořilo také Ministerstvo obrany ČR. „Na nacistická zvěrstva a hrůzy války nesmíme zapomínat, proto jsme rádi podpořili tento projekt darováním vyřazených pontonů na přepravu zvonu do srdce Prahy. Děkuji organizátorům, že po 80 letech vrátili symbolicky zpět zvony ukradené nacisty," uvedla Jana Černochová, ministryně obrany ČR. Po získání potřebných financí na finalizaci projektu Zvonu #9801 bude sbírka dlouhodobě pokračovat za účelem financování obnovy dalších zvonů na českých věžích a zvonicích. Chybí jich stále téměř tři čtvrtiny z předválečného počtu. Odhadované náklady na jejich obnovu čítají téměř 2,5 mld korun. Zvon #9801 má s jejich obnovou dlouhodobě pomáhat. Je opatřen elektronickou zvoničkou, jejíž zahajovací provoz proběhl v den odhalení. Za každých symbolických 980,10 korun, které dárci nasbírají pomocí zaslaných DMS ve tvaru DMS ZVON 90 na číslo 87 777, zvonička na Zvon #9801 symbolicky zazvoní jedním úderem. Pokud se na transparentním účtu 9801 1 9801 1 / 2010 nasčítá 9 801 korun, zvonička zazvoní přispěvatelům trojúderem kladívka. Symbolická zvonění, která mají v následujících měsících a letech pomoci dlouhodobé sbírce obnovit zvonový fond v ČR, jsou v denním režimu omezena na dobu od 8 do 22 hodin tak, aby zvonění nenarušovalo noční klid v těsné blízkosti Zvonu #9801. Sochař, malíř, designér, šperkař a hudebník Michal Cimala vytvořil k představení zvonu grafiku pod názvem Zvon #9801. Limitovaná edice 50 grafických listů signovaných autorem je Cimalův příspěvek pro iniciativu. Kdo má o grafický list zájem, a v nejbližších dnech přispěje do veřejné sbírky 9 801 korun nebo více, obdrží grafiku Zvon #9801 jako poděkování. Autor: Nikola Lörinczová Fotografie přepravy zvonu po vraňanském plavebním kanále nám poskytl František Hormandl