Konečně jsme se po čtyřech měsících sešli opět ve škole. Shodou okolností to bylo v týdnu, kdy 22. dubna slavíme Den Země. Tento den bývá zaměřen na podporu ochrany životního prostředí. Jelikož máme naši modrou planetu rádi, věnovali jsme jí denně část své pozornosti v projektu Den Země. Cílem projektu bylo seznámit se aktivní formou s informacemi, které se týkají životního prostředí a současně prolínají do ostatních všeobecně vzdělávacích a výchovných předmětů. Zároveň bylo záměrem probudit zájem žáků o okolí, v němž žijí.

Den Země v unhošťské škole. | Foto: ZŠ Unhošť

A co všechno jsme v rámci projektu absolvovali? Hned v pondělí jsme vyrazili na dvě hodiny do terénu. Na louce u rybníka Bulhar jsme pojmenovali ekosystémy, které jsou v dohledu. Vyjmenovali jsme rostliny a živočichy, jež jsou pro jednotlivé ekosystémy typické a připomněli si, jak se o ně správně starat. Nechyběla ani vědomostně-pohybová soutěž družstev, při které si žáci zopakovali, co do přírody nepatří a zároveň si zaběhali.