Pět věcí, bez kterých se v novém roce neobejdete

Čtenář reportér





Začíná nový rok a s ním i nové výzvy. Dlouhodobé problémy kolem pandemie koronaviru v loňském roce zasáhly výrazně do stability Česka, ovšem letos už začínáme být na mimořádné situace připraveni, a učíme se řešit své záležitosti z domova online. Co by vám nemělo utéct, pokud chcete být v roce 2021 v pohodě, i kdyby se opakovala další vlna lockdownu?

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com