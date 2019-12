Aby měly stromky šanci přežít, vyrazili hasiči na stráň letos třikrát. Poprvé pořádně posekali trávu, vysekali šípky, nálety a dali přitom pozor na stromky vysázené v předchozích dvou letech. Byla to dřina, ke slovu přišla sekačka bubnovka, čtyři křovinořezy, hrábě, tera jezdila o závod tam a zpět. Práce bylo pro partu 13 lidí od 13 hodin až do večera dost, následně bylo zajímavé zjistit, kolik svalů může člověka nově bolet.

Druhý den se nastupovalo hned v 9 hodin a 25 hasičů ve věku od 5 do 70 let se pustilo do dočišťování svahu, výměny protiokusových návleků u stromků vysázených v předchozích letech, a hlavně, sázelo se - borovice černé, borovice vejmutovky, duby a buky. Také bylo co – 500 stromků! Ale brigádníků bylo hodně a při dobré organizaci byla práce brzy hotova. Odměna byla příjemná – pěkně propečený (případně očouzený) špekáček a výborné minizákusky.

Poslední den se už jen dosekávalo a dočišťovalo bezprostřední okolí, ale práce zbývalo pořád ještě dost, vše co se vysekalo, vyhrabalo, bylo třeba odklidit. Každá ruka byla dobrá, 12 hasičů se mělo co činit. Hasiči celkem brigádně odpracovali při sázení stromků 128 hodin.

A co všechny těšilo? Že se, jako vždy, zapojily všechny generace – hasiči pracovali společně, každý dělal, na co stačil - malí, velcí. Že si při práci všichni užili i spoustu legrace. Že když jde někdo z Plchova na procházku, jde pěknou krajinou. A to je hezký výsledek společné práce.

Kateřina Tučková, SDH Plchov