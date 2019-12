Ale přece jen - na jednu skupinu jsme zapomínali. Na seniory. Nikomu z nás to nebylo nápadné. Vždyť akcí se senioři zúčastňují - buď aktivně, protože se sami podílí na přípravě nebo jako hosté, kteří se přišli podívat na své děti či vnoučata.

Až při přípravě 120. výročí založení našeho hasičského sboru, které se konalo dne 7. září letošního roku, jsme si to uvědomili ve chvíli, když jsme každému z těch, kteří byli oceněni za více než čtyřicetiletou práci pro sbor, připravovali malý medailonek zaměřený na vše, co dokázali v životě a co všechno udělali pro sbor. Mladí lidé mají obecně a snadno takový pocit, že teprve ta jejich generace to pořádně rozsvítila, že teprve oni dělají věci správně a s lehkostí opomíjí zásluhy a práci předchozích generací, kterou přijímají jako samozřejmost.

Došlo nám, že je na čase poděkovat pěknou akcí - jen pro ně - naší starší generaci, ať jsou již členy sboru, nebo jsou našimi sousedy, přáteli našich prarodičů či rodičů, prostě lidé, se kterými jsme vyrostli. Rozhodli jsme se pro ně uspořádat taneční koncert, a aby takové odpoledne pro ně bylo opravdu potěšením, oslovili jsme mysliveckou kapelu Atlas, kterou znají ze Šlágru. Děti vyrobily vánoční svícny na stoly, mládež slavnostně vyzdobila sál. My dospělí jsme nabídli zdarma dopravu, pomohli do schodů, připravili bohaté občerstvení s obsluhou. Povedlo se, sál se zaplnil už hodinu před začátkem.

Kapela začala přesně v 16 hodin. Zpočátku se jen poslouchalo, ale brzy se začalo tančit. Byli jsme také připraveni vyzvat dámy a pány k tanci, v domnění, že je jen provedeme. Byla to pořádná mýlka, pěkně nás prohnali na parketu. Zábava byla výborná. Nápojový lístek obsahoval nejen pestrý výběr káv pro dámy, ale i pití pro pány, které jsme na základě průzkumu „co se dědo, prosím tě pilo, když jste byli mladý?“ znovu objevili – na nápojovém lístku tak byly v nabídce poetické názvy, jako „švihák v trávě, semafor, magické oko…“.

Nechyběly také v sedmdesátkách populární chlebíčky a minizákusky. Udělali jsme radost i několika tanečníkům tím nejžádanějším dárkem, kterým přispěla, na naši prosbu, kapela Atlas – 4 CD a DVD s jejich muzikou, ale ani ostatní nepřišli zkrátka.

Bavili jsme se nakonec všichni tak báječně, že to na nás musela vidět i výborně hrající kapela, která přidala půl hodiny navíc. Byl to opravdu pěkný večer, nakonec jsme si taneční koncert užili úplně všichni!

Kateřina Tučková