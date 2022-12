„Jsem moc rád, že jsme se dokázali domluvit s družeckým starostou Zdeňkem Kofentem na uspořádání vánočního koncertu právě ve Družci. Věřím, že si na akci najde cestu nejen místní publikum, ale také kamarádi a známí z nedaleké Žiliny, kde celý život bydlím,“ uvedl Jakub Vostřák.

Těšit se můžete na české i anglické vánoční písně nebo také tradiční koledy. Na programu budou například známé Gottovy hity Bílé Vánoce a Jsou svátky, Ledeckého skladba Sliby se maj plnit o Vánocích či české verze světoznámých songů Hallelujah či So this is Christmas.

„Koncerty v kostele mám, stejně jako samotný vánoční čas, moc rád a věřím, že těsně před Štědrým dnem bude mít akce přímo kouzelnou atmosféru,“ sdělil Vostřák s tím, že vstupné na jeho koncert bude dobrovolné.

Spolu s jednadvacetiletým studentem pražské Mezinárodní konzervatoře veřejnosti jako host zazpívá Jakubova spolužačka, taktéž muzikálová herečka a zpěvačka, Nikola Blažejová.

„Především bych chtěla poděkovat Kubovi za to, že mě oslovil, abych byla jeho hostem. Velice si té příležitosti vážím a na koncert se moc těším. V mém podání si můžete poslechnout například písně Have Yourself a Merry Christmas nebo A Tak Bože Přání Mám z muzikálu Angelika, které patří mezi mé nejoblíbenější. Věřím, že si společně užijeme předvánoční večer ve správném duchu Vánoc,“ vzkázala veřejnosti Blažejová.

Autor: Jaromír Vrána

