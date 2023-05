/FOTOGALERIE/ Hrdlív přivítal v pátek 12. května sportovce místní i z blízkého okolí, kteří si sem přijeli již popáté změřit síly v tradičním Hrdlívském duatlonu. Soutěž má tři etapy – nejprve je nutné absolvovat několikakilometrový běh lesem, pak jízdu na kole a závěrečnou fázi tvoří opět běh.

Mnoho dotazů bylo směrováno na to, zda oblíbená hvězda– Tomáš Řenč ze slánského Triatlonu, vyveze jako obvykle svého plyšového medvědího maskota, usazeného pohodlně v dětské sedačce retrokola. „Letos nikoli,“ vysvětluje jeden z pořadatelů Standa Pelán, „pojede na závodním kole, má v plánu absolvovat trať co nejrychleji.“ A že se mu tuto představu podařilo naplnit, dokazuje jeho vítězný čas a výsledné první místo mezi všemi závodníky.

Sportovní klání si však užívali úplně všichni, kdo se rozhodli vyrazit na trať. Všech 39 borců proběhlo úspěšně cílem, pokaždé za mohutného povzbuzování publika. „Velice oceňujeme účast nejmladší účastnice duatlonu, Michelle Štrálové z Hrdlíva,“ říká pořadatel a závodník v jedné osobě David Rosenkranz.

Vlastnímu závodu předcházela dětská soutěž v běhu po hřišti. Letošní ročník zaevidoval rekordní počet malých běžců, rozdělených do sedmi kategorií – nevídaných 79 dětí ve věku od dvou do třinácti let vytvořilo pestrý rozesmátý roj, když se snažily doběhnout na čelním umístění, podporováni svými nejbližšími.

V mužské kategorii získal první místo Tomáš Řenč (Triatlon Slaný), druhé David Janda (Harfa sport Praha), třetí místo obsadil Pavel Žlábek (Maratón klub Kladno). Ženskou kategorii opanovala Rita Miluničová (Triatlon Slaný), stříbrnou medaili si odnesla Jitka Šulcová (Maratón klub Kladno), třetí příčka náležela Štěpánce Trnkové (SABZO Praha).

