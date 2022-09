K nám do lesů mířili fotografové a filmaři z celé republiky – to aby zachytili obrovské množství vzácných a chráněných hřibů královských, jejich výskyt byl v některých Kahan lokalitách opravdu enormní. O to víc je pak smutné, když všemi nadšenci opečovávanou a pečlivě zakrývanou „miniplantáž“ najdete celou rozřezanou, protože „králováka“ milují červíci a do košíku se nehodí. Odborníci to přikládají neznalosti houbařů a ti by měli vědět, že za utržení plodnice hrozí pokuta až 50 tisíc korun.