Po sněhu ani památky, ale odpadků, kam se podíváš. Posílám několik fotografií z černé skládky, která vznikla na katastru obcí Knovíz a Brandýsek – u mostu přes dálnici D7 na panelové cestě k větrným elektrárnám a k vysílači.

Pomozte dopadnout zakladatele černé skládky u Knovíze. | Foto: Vítězslav Richter

Je to velmi nepěkná podívaná a těžko najdeme toho, kdo to tam složil. Bohužel na tomto místě likvidujeme černé skládky minimálně dvakrát do roka, neustále jsou tam plasty z auta, sedačky apod.