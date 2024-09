Adéla Steinová dnes 13:00

Slánská porodnice spustila nové webové stránky www.slanyporodnice.cz, které přehledně sdružují veškeré důležité informace pro nastávající rodiče. „Když k nám ženy přicházejí do těhotenské poradny, často nám kladou řadu otázek týkajících se nejen samotné gravidity, ale také porodu, kojení, péče o miminko a mnohých dalších témat. To pro nás bylo impulzem ke spuštění webových stránek, kde by zájemci nalezli vše přehledně na jednom místě,“ vysvětluje MUDr. Markéta Matoušková, primářka gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Slaný.