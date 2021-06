Nástup na nové pracovní místo může být zábavnou nebo děsivou zkušeností. Jak zapůsobil nábor zaměstnanců do velké firmy na Ivanu Výbornou se dočtete v její povídce Lukraticní práce.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Bílek

Reklama na přijetí nových pracovníků do nejmenované společnosti je opravdu mohutná. Vidíme a slyšíme ji všude. Nabízené finanční podmínky také nejsou špatné, rozhodla jsem se tedy do této firmy nastoupit a trochu si přivydělat. Pan Huhňálek rozšafně poznamenal „budeš to mít lepší, než se válet doma u televize“… skočila jsem mu rychle do řeči… „a vydělám si pár pětek navíc na svou další dlouhou cestu po světě.“