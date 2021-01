Jak se ale ukazuje, mnoho zaměstnanců toto rozvržení pracovní doby již neoceňuje tolik, jako tomu bylo například během loňského jara. Úspěšné a efektivní zvládání práce z domu totiž vyžaduje specifický přístup. Jaký to je?

Práce z domu je stále práce



Nejčastějším problémem, který tkví za tím, že se home office po pár týdnech či měsících zají, je přístup zaměstnanců. Ti práci z domu často považují za jakousi částečnou dovolenou, během které sice musí vykázat nějakou činnost, prací ale reálně stráví daleko méně času a paradoxně je doma rozptyluje mnohem více věcí. Běžně lidé také pracují v pyžamu, pomálu upravení, během pracovní doby se snaží zvládat domácí práce nebo si uvařit. To vše, ač se na začátku může zdát jako benefit, po čase naší nátuře signalizuje jediné. Že vlastně v práci nejsme, ale jsme doma. A problém je na světě. Drtivá většina lidí totiž neustálý pobyt mezi stejnými čtyřmi stěnami po chvíli jednoduše nezvládá. Je moc stereotypní, nudný a šedivý.

Proto je důležité se během práce chovat tak, jako byste byli v kanceláři. Ráno se učesat, upravit a obléct. Poté se nasnídat, vypít kávu či čaj a až po dokončení vašich obvyklých rituálů zasedněte za počítač. Tím dáváte svému mozku najevo, že jste přišli do práce. Ač jste třeba urazili jen dva metry do druhého rohu místnosti. Během pracovní doby se zároveň nepokoušejte zvládat věci, které si jindy necháváte až po práci. Tzn., neuklízejte, neperte a nevařte. Za normálních okolností by na vás všechny tyto činnost počkaly do odpoledne a stejně tak počkají i nyní. Jednoduše řečeno, během práce se chovejte stejně, jako byste v práci opravdu byli. A to i přesto, že na vás potutelně pomrkává gauč, televize nebo vysavač.

Mějte svůj pracovní prostor



K práci doma můžete přistupovat sebevíc disciplinovaně, pokud ale nebudete mít svůj vlastní prostor, nezřídka se vám bude stávat, že se na práci stejně nebudete soustředit. O to více to platí, sdílíte-li domácnost s někým dalším, ať už se jedná o spolubydlící, manžela či děti. Proto se nejprve ze všeho soustřeďte na to, abyste si vytvořili svůj vlastní pracovní koutek. Ať už to bude celá místnost nebo třeba jen její část.

Ničím a nikým nerušený prostor totiž ani tolik nedělají čtyři stěny a zavřené dveře, ale spíše věci, kterými pracovní koutek vybavíte. Samozřejmostí je pracovní stůl, který pojme všechny pracovní materiály a podklady, a dále kancelářská židle. Ta by měla být z kvalitních a odolných materiálů a vzhledem k tomu, že na ní při práci budete trávit nemálo času, vybírejte takovou, která vašim zádům poskytne plnohodnotnou podporu. Aktuálně jsou kancelářská křesla ve výprodeji například na e-shopu Hawaj.sk, kde najdete široký výběr kancelářských křesel s integrovanou opěrkou hlavy, polstrovanými opěrkami na ruce a s nastavitelným sedákem.

Myslete ale také na to, jak si zařídíte okolí pracovního koutku. Měl i byste v něm mít dostatek odkládacích prostor, hodí se proto na blízkou zeď umístit alespoň jednu poličku, kam můžete odkládat věci, které zrovna nepotřebujete, přesto je tu a tam využíváte. Samotný dekor by pak neměl být moc rušivý, ale měl by vám navodit klid a pomoci se soustředit. Nezapomeňte, že pracovní koutek či pracovna bude vaší oázou po dobu několika hodin denně, a tak do zařizování tohoto prostoru investujte svou kreativitu.

Autor: Kristýna Berkovcová