V příštích dnech si připomeneme úmrtí tří členů rodiny Urbanových z kladenských Kročehlav. Vlastu Urbanovou může veřejnost znát jako dceru majitele známé restaurace U Meisnerů. Antonín Urban věnoval takřka celý život fotbalu a volejbalu. Jejich syn, Miloslav Urban, byl známým gynekologem.

Vlasta, Antonín a Miloslav Urbanovi. | Foto: Z archivu rodiny Urbanových

Ve čtvrtek 29. srpna to bude deset let, kdy zemřela ve svých devadesáti letech Vlasta Urbanová. Byla nejmladší z pěti dětí manželů Meisnerových, majitelů restaurace v Kročehlavech. Václav Meisner zemřel v prosinci 1928. Jeho žena Marie vedla restauraci ještě dalších cca deset let, kdy ji byla nucena z existenčních důvodů prodat. Od té doby restauraci U Meisnerů vlastní baráčníci.