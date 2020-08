Nadešel čas dovolených, který letos pro většinu Čechů bude ve znamení pobytu v tuzemsku uprostřed přírody. A právě ta dostane během letní sezony zabrat. Vyšší koncentrace turistů s sebou nese také více poházených odpadků, zničených odpočívadel a dalšího necitlivého chování, které do lesa nepatří. Co dělat, když na výletě narazíme na černou skládku nebo dokonce přistihneme vandala přímo při činu?

Ilustrační foto. | Foto: Mobilní rozhlas

Počet neukázněných turistů roste

Obavy z cestování do zahraničí vedly řadu lidí ke zrušení dovolené nebo jejímu přesunutí do ČR a oblíbené destinace jako například jižní Čechy nebo Krkonoše se tak ocitly doslova v obležení turistů, kteří se ovšem ne vždy chovají tak, jak by měli. Co se stane, když pomyslný pohár trpělivosti s neukázněnými návštěvníky přeteče, dobře ilustrovalo nedávné uzavření známé Smetanovy vyhlídky. Ta se v době koronavirové krize ocitla pod neúnosným náporem turistů, kteří po sobě zanechávali nepořádek a odpadky, takže se majitel pozemku nakonec rozhodl vyhlídku znepřístupnit.