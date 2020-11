I přes nastupující druhou vlnu koronavirové pandemie si návštěvníci na festival našli cestu. “Návštěvnost předčila naše očekávání,” uvádí Petr Dočekal z pořadatelského spolku Oživme Kladno. “Po jarních měsících jsme nakonec hlavní koncerty přesunuly pod širé nebe, což se i díky příznivému počasí ukázalo jako skvělá volba,” dodává.

Diváci si tak mohli na vnitřní scéně v hale Strojovna vychutnat divadelní představení Harila bytostně kladenského souboru V.A.D., česko-britské duo Arrogant Twins s jejich syrovým rock’n’rollem, na něž navázal Bolehlav tvrdým dubstepem s drum’n’bassovým švihem a metalem s úderností industrialu. DJ Hobleton nastartoval stmívání a pak už přišla performance Pavla Holečka Kosmonaut. Atmosféra cizích světů a hrajicí socha tohoto moderního tvůrce ve Strojovně nádherně zarezonovaly. Po venkovním hlavním koncertě pokračovala vnitřní scéna kovovými samply a provokativními texty W.W.W. Neurobeat. Noc zakončili postupně DJs Tuneman, Zjook a legendy Josef Sedloň a Pavel Bidlo.

Venkovní scéna zněla postupně koncerty kapely Manon Meurt z Rakovníka, která přijela ukázat shoegaze nejen do Evropy, ale také na Kladno. Punková kapela Fabrika se na undergroundové scéně pohybovala už v době, kdy ještě kladenská Poldovka jela naplno – a její hudba neztratila na aktuálnosti. Švédská kapela Captain Jack´s Army rozproudila publikum ve stylu celtic punk. Z programu vypadla nakonec bohužel kvůli náhlému onemocnění kapela Oceán. Hlavní hvězdou večera však byly The Young Gods. Atmosféru nasvíceného industriálního areálu a oddané publikum určitě švýcarské trio jen tak nezapomene, do zahraničí se totiž letos podívalo jen třikrát. Světelná show i energie nestárnoucí kapely tak působily jako skutečný boží dotek. Venkovní stage na závěr rozezněla legendární česká kapela PSH.

Hlavním organizátorem festivalu je majitel hudebního klubu Auto Da Fé Petr Dočekal, Jaroslav Zelenka a Ondřej Koldinský. Organizátoři pomyslně navazují na někdejší kladenský Klub 19.

Festival podle vyjádření divadelníků působil na Kladně jako zjevení. Jeden z dobrovolníků, kterých na festivalu pomáhalo asi padesát, uvedl, že “se cítí, jako by se protáhl klíčovou dírkou v době pandemie”. Petr Dočekal k tomu dodává: “Byl bych rád, abychom navázali dalším ročníkem. Pilotní ročník totiž jasně ukázal, že na tohle místo festival prostě patří. Jsem moc rád, že se nám to povedlo.”

Festival se uskutečnil díky podpoře majitelů haly Strojovna, Městu Kladno, kulturní platformě Kladno žije!, Středočeskému kraji, Ministerstvu kultury, společnostem Tepo a.s., Central Kladno, pivovaru Strakonický dudák, Zanzibaru, Teplárna Kladno a.s., Žirafa stavebniny s.r.o., Strojírna Koněv, sporthotel Sletiště, Sportovní areály města Kladna, B61 reklamní agentura, Toi Toi, Rebels Coffee a bistro Líná řepa. Organizátoři děkují mediálním partnerům Radio 1, časopisu Fullmoon, halo.cz a podpoře kladenského kulturního spolku Halda.

Video o festivalu si můžete prohlédnout ZDE!

Autor: Oživme Kladno