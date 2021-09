Léčivé účinky jsou rozmanité. Při zevní aplikaci droga účinně hojí rány a zranění. Její hlavní poslání však lze spatřovat v tom, že poměrně výrazně zvyšuje imunitu, vykazuje i značnou aktivitu antibiotickou, a to nejen proti bakteriím, ale i proti některým virům. Osvědčila se i při žilní nedostatečnosti – hemeroidech, křečových žilách, bércovém vředu, kde je ovšem třeba ji aplikovat vnitřně i zevně.

V tradičních radách do zahrady se dnes Petr Kumšta věnuje jediné rostlině a to třapatce nachové. Ta se dá využít jako léčivo hned na několik způsobů.

