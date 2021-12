Těstoviny s česnekem a pestem jsou jednoduchým a oblíbeným jídlem mojí kamarádky, jelikož její tříletá dcerka těstoviny prostě miluje. Tento jednoduchý recept je tím pravým po svátcích, kdy už budeme přesyceni těžkých i když oblíbených jídel a náš organizmus zatouží po něčem lépe stravitelném.

Ingredience: těstoviny, česnek, sušená rajčata, jarní cibulka, cherry rajčata, bazalkové pěsto, chilli, sůl, pepř

Postup: Česnek na plátky orestujte, přidejte sušená rajčata, jarní cibulku a cherry rajčata a za stálého míchání osmahněte. Do směsi zamíchejte uvařené těstoviny a trochu bazalkového pesta.

Eva Kovaničová

Plněná vejceZdroj: Deník/Michal Káva



Už dlouho pro mě Silvestr není důvodem k oslavě, ovšem čas od času se společenskému setkání nevyhnu. A jelikož moji přátelé patří spíše k těm, kteří raději konzumují než připravují, připadne to na mě. Tutovkou jsou plněná vajíčka ozdobená nejrůznějšími dobrotami podle chutí hostů.



Ingredience: Vejce dle počtu hostů, majonéza, horčice, pepř, sůl, ozdobení dle chuti



Postup: Vejce uvaříme natvrdo, rozkrojíme na poloviny, žloutky opatrně vyndáme a předáme do misky. Přidáme majonézu, hořčici a pepř/sůl podle chuti a všechno důkladně utřeme. Vzniklou směsí naplníme rozkrojené bílky. Navrch přidejte libovolnou ozdobu dle chuti - kaviár, mletou uzenou papriku, pažitku, sušené rajče, naprosto dle chuti každého…



Michal Káva

Alkoholická bowle s ovocemZdroj: DENÍK/Jan Brabec

Jednou z vánočních nebo silvestrovských specialit, která v naší rodině chutná takřka každému, od dvacetiletých až po babičky, je alkoholický nápoj bowle. Jeho příprava není nikterak náročná, zato výsledek pak stojí za to. Sklenička dobře vychlazené bowle dokonale dokreslí večerní vánoční idylku.

Ingredience: 2 pomeranče, 2 citróny, 1 velká plechovka kompotovaného ananasu (cca 0,5 kg), 3 litry bílého vína, 1,5 dcl koňaku/whiskey, 6 hřebíčků, cukr nebo umělé sladidlo k doslazení

Postup: Pomeranče a citróny umyjeme a i s kůrou nakrájíme na plátky. Ty společně s kompotovaným ananasem (i s nálevem) vložíme do velké nádoby, nejlépe skleněné. Přilijeme bílé víno a tvrdý alkohol. Přidáme šest sušených hřebíčků. Dosladíme dle chuti a promícháme. Před konzumací je ideální nápoj nechat alespoň dva dny odležet.

Jan Brabec

HermelínZdroj: Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons



Kdo by neměl rád hermelín, smetanový sýr s plísní na povrchu, který se jen rozplyne na jazyku. Ale pro ty, kteří by jím mohli být už přejedeni, připravujeme u nás tuto zajímavou variaci.



Ingredience: 1 hermelín, lžíce másla, 1 stroužek česneku, pepř, sůl, vlašské ořechy



Postup: Hermelín rozřízneme napůl a vydlabeme vnitřek, tak, aby nám zbyly dve misky z plísňové kůrky. Vnitřek hermelínu smícháme s máslem, utřeným česnekem a najemno nasekanými vlašskými ořechy, osolíme a opepříme. Náplň dochucujeme dle vlastních preferencí, milovníci ořechů mohou dát více, stejně tak příznivci štiplavosti česneku. Směs nakonec plníme zpět do misek z hermelínu, spojíme je dohromady, zabalíme do alobalu nebo zpět do obalu, ve kterém jsme hermelín koupili, a necháme v lednici rozležet minimálně několik hodin, nejlépe přes noc.



Michaela Barvová