RETRO: Děti se na ně každoročně těší. Kam ale až sahá historie táborů?

/FOTOGALERIE/ Kamarádi, hry, soutěže, výlety či táboráky. To vše neodmyslitelně patří k prázdninovým táborům. Víme ale odkud se vzaly? Kam sahá jejich historie? Údajně úplně první tábor si užily děti z USA v roce 1961 pod vedením Fredericka W. Guna. České děti si musely počkat až do začátku dvacátého století, do roku 1921, kdy se v Lipnici nad Sázavou v Orlovských lesích uskutečnil první tábor u nás a byl skautský.

Jak se kdysi tábořilo. | Foto: archiv Martina Petko