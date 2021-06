Díky skvělé práci Václava Víška a jeho blogu s názvem Vencovy pindy si můžeme porovnat, jak vypadala různá místa města Slaný v minulosti a před několika lety. Jak se tato místa změnila? Můžete porovnat ve fotogalerii!

Wilsonova ulice. | Foto: Václav Víšek

Královské město Slaný. Vznik města pod horou, dnes nazývanou Slánská, se traduje do doby knížete Nezamysla, což tvrdí Václav Hájek z Libočan, který pokud neměl žádné informace o historických událostech v českých zemích, klidně si je vycucal z prstu.

Lépe se držet díla spisovatele Václava Štecha a jeho syna V.V.Štecha, historika. Nejsem od toho, abych opisoval z děl chytřejších. Vznik města lze datovat na přelomu 13. a 14.století.

Kdysi hodně významné sídlo se slušnou historií bylo v roce 1960 začleněno do okresu Kladno, trochu se dostalo stranou.

Osobně jsem putoval přes Slaný nepočítaně, z Prahy na kole jsem tuto cestu přes Brandýsek jako kluk miloval. Byla kopcovitá, dala cyklistovi zabrat. Služebně jsme tudy projížděli autem, jezdilo se do Loun, do Mostu, ale že bych se nějak významně prošel po městě, na to si nevzpomínám.

Dostal jsem darem publikaci z Paseky Zmizelé Čechy – Slaný a na stará kolena splácím dluh, které je asi nespravedlivě mimo hlavní pozornost.

Sedl jsem do vlaku a s přestupem v Kralupech vystupuju u svého cíle. Přijel jsem sem třikrát během února a března, v neděli i ve všední den. Fotil jsem a dnes vím, kde je ve Slaném co zajímavého. Snad se sem někdy podívám jen tak na potulku.

Prostor před nádražím. Tato fotka ukazuje, jakou důležitost ve Slaném, stejně jako v jiných místech republiky, měla vlaková stanice. Začaly se stavět honosné domy, před nádražím se procházely nastrojené dámy. Časem se stal důležitějším autobus. Nádraží se stalo okrajovou záležitostí. Tady navíc dostalo ošklivou přístavbu, která mi vadila v porovnávání. Vlevo je Wilsonova třída, přímo Nádražní, vpravo silnice na Studeněves.

Dostal jsem připomínku od slánského patriota J.M., že ulice, o které tvrdím, že se jmenuje Nádražní, je ve skutečnosti Tyršova. Podíval jsem se na plán města a vidím, že připomínka je správná. Napsal jsem nesmysl, za který se omlouvám. Moje pindy jsou jenom moje pindy a můžou v nich být voloviny. Panu J.M. děkuju.

Cestou Wilsonovou třídou do města je vlevo odbočka do ulice Vepřkovy, kde byl v roce 1929 otevřen Husův dům s modlitebnou Evangelické církve metodistické. Efektní srovnávačka to není, ale je vidět změněný charakter místa.

Ve Wilsonově ulici stojí divadlo, jehož stavba byla zahájena v roce 1882. Wilsonova ulice končí krásným Okresním domem.