Královské město Slaný. Vznik města pod horou, dnes nazývanou Slánská, se traduje do doby knížete Nezamysla, což tvrdí Václav Hájek z Libočan, který pokud neměl žádné informace o historických událostech v českých zemích, klidně si je vycucal z prstu.

Lépe se držet díla spisovatele Václava Štecha a jeho syna V.V.Štecha, historika. Nejsem od toho, abych opisoval z děl chytřejších. Vznik města lze datovat na přelomu 13. a 14.století.

Kdysi hodně významné sídlo se slušnou historií bylo v roce 1960 začleněno do okresu Kladno, trochu se dostalo stranou.

Osobně jsem putoval přes Slaný nepočítaně, z Prahy na kole jsem tuto cestu přes Brandýsek jako kluk miloval. Byla kopcovitá, dala cyklistovi zabrat. Služebně jsme tudy projížděli autem, jezdilo se do Loun, do Mostu, ale že bych se nějak významně prošel po městě, na to si nevzpomínám.

Dostal jsem darem publikaci z Paseky Zmizelé Čechy – Slaný a na stará kolena splácím dluh, které je asi nespravedlivě mimo hlavní pozornost.

Sedl jsem do vlaku a s přestupem v Kralupech vystupuju u svého cíle. Přijel jsem sem třikrát během února a března, v neděli i ve všední den. Fotil jsem a dnes vím, kde je ve Slaném co zajímavého. Snad se sem někdy podívám jen tak na potulku.

Wilsonova ulice končí krásným Okresním domem. Jen pár kroků jsem udělal blíž Okresnímu domu.

Došel jsem k Okresnímu domu, otáčím se a dívám se Wilsonovou třídou směrem k nádraží.

Okresní dům z let 1902-03, dílo architekta Jana Vejrycha.

Ještě Okresní dům, pohled z bývalé ulice U Kříže. Fotil jsem nalepený na paneláku, ulici pohltilo sídliště. Říká se zde U váhy, protože na místě trafostanice stávala váha.

E-mailem upřesnil pan J.M. ze Slaného, váha nebyla na místě trafostanice, ale v domečku jakoby přilepenému. Dále pak, že ulice se nejmenovala U kříže, ale Ve stodolách. Protože svůj komentář jsem opsal z publikace, ze které jsem okopíroval fotku, nevím, jaká je pravda.

Proti Okresnímu domu na rohu Wilsonovy třídy a Šultysovy ulice stojí stavba podle návrhu architekta Rudolfa Štecha z roku 1887, Okresní hospodářská záložna. Zatím bez budoucí sgrafitové výzdoby Mikoláše Alše.

Autor: Václav Víšek, Vencovy pindy

OBRAZEM: "Motýle" i květiny. Květa Hrbáčková zachytila krásu naší přírody Přečíst článek ›