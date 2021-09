Rozlučte se s prázdninami mezi zvířátky v Zooparku Zájezd

Léto už je za námi a děti jdou opět do školy. Co jim zpříjemnit návrat do lavic návštěvou zoo? Zoopark Zájezd chystá bohatý víkendový program nejen pro ně! Kromě komentovaných krmení zvířat na vás čeká obří vzduchová trampolína, skákací hrad, jízdy na poníkovi Cipískovi, soutěže pro děti, sokolnická ukázka a další.

Surikaty v Zooparku Zájezd mají trojčata. | Foto: Zoopark Zájezd/Jitka Jonáková