Když přiburácelo 12 motorek od křehkých KTM 125 Duke,či Kawasaki ER 5 až po chlapácké Suzuki Bandit 600, Triumph, Jamaha R6, Hornet 600 či BMW 1200 a postavily se do pěkně dlouhé řady, nebyli jsme si jisti, kdo má největší radost – zda děti nebo tatínci. Společně obdivovali pořádné stroje, s respektem okukovali drsné motorkáře s pořádnými fousy a atraktivní motorkářky v kožených bundách. Všechny nadchlo, že jim odpovídali na četné dotazy. Který kluk by si nepřál mít takové „dělo“!

Na 30 dětí obdrželo mapku 14 stanovišť s úkoly, poukázky na malou dobrotu, na bezedný kelímek i na plyšáka a vyrazilo na hřiště. Byly pro ně připraveny úkoly, které nikdy, když je vám 4 až 12 let, neomrzí. Děti čekalo skákání v pytli, hod na šaška, přenášení míčku na lžíci, házení kroužků, slalom s míčem, zatloukání hřebíků, rozeznání předmětů hmatem, šroubování šroubků, rozeznávání pochutin podle chuti, střelba ze vzduchovky, shazování plechovek proudem vody z hasičské džberovky (jsme přece na hasičském hřišti), či dílničky s mnoha logickými úkoly pro všechny věkové kategorie (věřte nevěřte, přidali se i rodiče).

Aby to mělo rytmus, se postaral DJ Pospi, a že je to zkušený DJ se 7 lety zkušeností, bylo patrné na první poslech. Prozradil na sebe, že se hraní v klubech či na soukromých akcích věnuje rád, ale skutečný adrenalin jsou pro něj akce pro děti. Že to zvládal na jedničku, musíme potvrdit! Muzikou neustále všechny udržoval v pohybu, občas přerušil dění na hřišti, děti svolal a roztancoval či je vyzval k jízdě na motorové rikše kolem hasičského hřiště, ale vzhledem k parádnímu počasí také nezapomněl připomínat, aby děti využívaly poukázku na bezedný kelímek. V soutěžním zápalu by se to mohlo snadno stát a věřte, děti nevěděly, co dřív.

Dalším velkým zážitkem nejen pro děti, byla ukázka výcviku psů. Respekt budící strážník městské policie František Šulek, kterému bylo snadno uvěřit, že působil 23 let v Armádě ČR a 5 let je policejním psovodem, zaujal děti svým profesionálním vystupováním a perfektně vycvičenými psy.

Děti s respektem a plným soustředěním (v některých případech beze slova, což je u dětí vskutku vzácný okamžik) sledovaly jeho povely, které všichni tři psi bez zaváhání plnili. Velkým zážitkem pro děti bylo i zadržení figuranta.

Všichni Matyášovi Polákovi z Chovatelské stanice Buranoslobos drželi palce, když ho 9 letý rotvajler Matýsek či vzápětí 2 letá fenka vlčáka, na pokyn „sundali“, ale i když bylo zřejmé, že to oba psi brali vždy vážně, ihned na psovodův povel figuranta pustili. Na otázku, zda nemá Maty, jako figurant strach, prozradil, že v chovatelské stanici vyrostl, což bylo dětem pochopitelně sympatické.

Když strážník pan Šulek dětem, pro jejich věkovou skupinu úměrným způsobem vysvětlil základní informace k výcviku a seznámil je i s využitím psů v každodenní policejní práci, bylo z otázek patrné, že děti byly nadšené a nejedno dítě v tu chvíli toužilo mít doma psa, který ho také tak poslouchá na slovo.

A nejen kluci byli nadšení i z uniformy městské policie a z práce policejního psovoda. Otázky neměly konce, přesto pan strážník Šulek odpověděl trpělivě každému z dětí. Nejen děti z Dětského domova z Unhoště, které si aktuálně svého vlastního psa nemohou dovolit vlastnit, velmi ocenily možnost si psy pod dohledem pohladit a vyfotit se s nimi. Pochopitelně největší „holčičí“ fronta byla u 3měsíční rotvajlerky Ashley, která se již nyní připravuje na svou budoucí práci u policie.

Dětem se nechtělo domů, takže hojně využívaly oba skákací hrady, s potěšením si vyzkoušeli „hašení“ vodou ze skutečné hasičské hadice a daleko později, než bylo v plánu, si na své poukázky „plyšenky“ vyzvedli plyšáka na cestu domů. Není jisté, zda děti po této akci plánovaly být v dospělosti motorkářem, DJ, řidičem motorové rikšy, psovodem, nebo policistou. Pro všechny organizátory byla dětská radost velkou odměnou - je vždy potěšením, pokud je vidět, že se ti, pro něž byla akce připravena, dobře baví a věřte, že děti bývají skvělým „lakmusovým papírkem“!

Adresný způsob podpory a péčeo druhé je podstatou práce hasičských sborů, proto se náš SDH Plchov i do budoucna rád připojí k manželům Urieovým i v dalších aktivitách, prostřednictvím kterých děti z Dětského domova Unhošť podporují.

Prostřednictvím tohoto článku bychom tak chtěli poděkovat těm, kteří se rozhodli dobrovolně věnovat svůj čas, bez nároku na honorář, aby udělali radost všem dětem, které se akce zúčastnily.Také děkujeme všem soukromým sponzorům, kteří se k manželům Urieovým a SDH Plchov přidali a přispěli finanční částkou, či plyšáky, bonbóny, zmrzlinami, nebo třeba špekáčky. Díky laskavosti všech se tak akce pro děti „Ahoj prázdniny!“ rozhodně povedla.

K aktivitám SDH Plchov pro děti i dospělé, ať již z oblasti kultury, vzdělávání, či hasičského sportu, se můžete více dozvědět na facebooku Hasiči Plchov či webu www.SDHPlchov.cz.