Během celého školního roku provází děti hlavní maskot projektu sokolík Pepík a jeho parta zvířecích kamarádů. Právě oni jsou hlavní motivací pro děti, aby se na pohybové aktivity těšily a zároveň měly chuť učit se něco nového. Pedagogové naopak oceňují propracovanou metodiku, která má za cíl co nejvíce usnadnit jejich práci. „Velmi nás těší, že se zájem ze strany pedagogů, každým rokem zvyšuje. Je to pro nás odměna ale i závazek, abych se snažili projekt neustále rozvíjet, přicházeli s novými nápady a ulehčovali práci pedagogům,“ zmiňuje Věra Smejkalová spoluautorka projektu Se Sokolem do života.

„Nejinak je tomu i v sedmém ročníku, který startuje již v září. Tentokrát jsme si pro všechny zapojené pedagogy společně s pohybovým centrem Pavla Koláře a konkrétně s fyzioterapeutem Tomášem Hrdým připravili sérii videí věnovaných pohybovým stereotypům. I nadále budeme pokračovat v pořádání seminářů a workshopů, které se těší velké oblibě. A v plánu máme i webináře či osobní návštěvy v jednotlivých mateřských školách,“ doplňuje Věra Smejkalová.

A co vy? Stále ještě váháte, zda se do projektu zapojit?

Pokud jste mateřská škola, sokolská jednota či volnočasová organizace stačí pouze vyplnit formulář na webových stránkách www.sesokolemdozivota. Registrace vám nezabere více jak 15 minut a vy díky tomu získáte detailně zpracovanou metodiku rozdělenou do tří věkových skupin doplněnou o metodická videa. Jednoduše tak budete mít přehled o dovednostech, které by měly děti zvládnou v daném věku. U jednotlivých cviků je popsaná metodika provedení a posloupnost v rozvoji v dané oblasti.

Rodiče bychom rádi pozvali ke sledování YouTube kanálu České obce sokolské, kde najdou spoustu inspirací, jak rozvíjet pohybové dovednosti u svých ratolestí.

Společně s Kateřinou Pokornou, fyzioterapeutkou a lektorkou ústeckého Sokola, a její dcerou Magdalenkou jsme pro vás připravili seriál Jak zařadit pohyb do každodenních činností. Najdete tam jednoduché tipy, které lze dělat doma při vstávání, čištění zubů, hraní si nebo cestě do školky.

Tak co, přidáte se k nám? A pomůžete nám motivovat a rozvíjet české předškoláky k pohybu?

Registrace do 7. ročníku projektu Se Sokolem do života pro školní rok 2022/2023 je otevřena na www.sesokolemdozivota.cz.

O projektu Se Sokolem do života

Se Sokolem do života je nejrozšířenější projekt pro rozvoj pohybových dovedností pro děti ve věku 3-6 let u nás. Pedagogům zapojených mateřských škol, dětských skupin a tělocvičných jednot poskytuje kompletní metodické materiály pro rozvoj pohybové gramotnosti. Cvičení vychází z dlouholeté tradice Sokola a děti plní nejrůznější pohybové úkoly, rozvíjí své poznání a zúčastňují se mnoha netradičních aktivit. Cílem je, aby se naučily pracovat se svým tělem, koordinovat pohyby, zároveň zvyšovat svoji tělesnou zdatnost a pohyb se stal přirozenou součástí jejich života. Hlavně je to ale musí bavit. K tomu pomáhají zvířátka, která je celým programem provázejí. Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí: přirozená cvičení, obratnost, cvičení s míčem, rozvíjení poznání a netradiční činnosti. Děti sbírají do svých sešitů nálepky za splněné úkoly a na konci je čeká odměna. Do skončeného 6. ročníku se přihlásilo 1 852 subjektů, 100 977 dětí a 9 283 pedagogů.

