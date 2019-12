/FOTOGALERIE/ Žákům Základní školy Smečno se na podzim tohoto roku naskytla neobvyklá příležitost: využili pozvání pana Stanislava Berkovce, zastupitele města Slaného a člena Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a prohlédli si v jeho doprovodu prostory parlamentu.

Školáci ze Smečna navštívili poslaneckou sněmovnu. | Foto: Jitka Slavíková a žáci ZŠ Smečno

Coby osobní návštěva započali svou exkurzi přímo v hlavní budově – Thunovském paláci. Tam již na ně pan Berkovec čekal a nejprve je zavedl do své kanceláře, kde je seznámil s prací poslanců a ukázal jim na televizní obrazovce vstupy do jednání, která v konkrétním dni právě probíhala. Zapůjčil jim též volební kartičku, aby si mohli vlastnoručně ověřit, čím že to vlastně poslanci volí.