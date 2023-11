/FOTOGALERIE, VIDEO/ Krásný 17. listopad oslavila Slánská Formanská Společnost(SFS) v restauraci Zimák Slaný. Vzpomínalo se i na ty, co už mezi námi nejsou. Nechyběly pivo, vlasy ani dobrá muzika.

Krásný 17. listopad oslavila Slánská Formanská Společnost(SFS) na Zimáku. | Video: se souhlasem Jiřího Suchého

Slánské máničky založily Slánskou Formanskou Společnost (SFS) jako formu protestu za totality proti bolševikovi.Hráli jsme tehdy fotbal a pořádali jiné kulturní akce s máničkami z různých měst, byla to pro nás možnost setkávání.

Bohužel vždy za nechtěné účasti tehdejší komunistické policie, VB, STB a PSVB. Fotbal jsme většinou nedohráli, koncerty také ne a různé výstavy dopadly stejně. Fízlové nás sebrali, odvezli na služebny VB a tam nám za pomoci PSVB a obušků domlouvali.

Někdo byl ostříhán, někdo jenom zmlácen, někdo dopadl hůře. A abychom to neměli jednoduché tak nás naložili do autobusů a vyvezli nás mimo město do lesů, kde nás po 3 až 5 vysazovali.

S doporučením a poslední ránou obuškem přes záda, domů se dostaňte jak chcete, ale naše město raději vynechte. Bolelo to, ale většina z nás nepodlehla a někteří jsme tu dosud. Páteční setkání SFS ve Slaném na zimáku bylo tím svobodnější.