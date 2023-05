/FOTOGALERIE/ Mezi zajímavé akce posledního dubnového týdne ve Slaném se řadí bezesporu i návštěva šesti finských padagogů v rámci projektu Erasmus+ ve slánských školách. Výměnná akce navazuje na podobnou návštěvu našich učitelů ve Finsku, které se zúčastnily i dvě učitelky z prvního stupně 2. ZŠ Slaný, Komenského náměstí Alena Šandová a Dagmar Machálková.

Návštěva šesti finských pedagogů v rámci projektu Erasmus+. | Foto: se souhlasem 2. ZŠ Slaný

Po seznámení s vedením školy navštívili zástupci finských učitelů v průběhu týdne denně dvě až čtyři vyučovací hodiny na prvním i druhém stupni této jedné, z nejstarších slánských škol. Učitelé i vedení škol si vyměňovali zkušenosti především s výukou žáků s odlišným mateřským jazykem a s podpůrnými opatřeními.

Podívali se na hodiny matematiky, pracovních činností, anglického jazyka, hudební výchovy, tandemové výuky prvních tříd v rámci hudební výchovy, vlastivědy, fyziky. Děti byly spontánní, živě se do výuky zapojovaly. Pozadu nezůstali ani žáci druhého stupně, kteří si mohli předvést svými znalostmi i angličtinou.

"Do naší třídy přišla návštěva do hodiny matematiky. Byla to příjemná návštěva. Naše práce v hodině se jim líbila“, prozradila své dojmy žákyně Hanka ze sedmé třídy školy.

Závěrem lze říci, že spolupráce českých a finských pedagogů bude i nadále zdárně pokračovat. Jsou slova delegace z finského města Hämeenlinna. Akce se uskutečnila díky projektu slánské obchodní akademie, který zastřešovala Michaela Rosická.

Hana Tichá