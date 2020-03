Nastal okamžik, na který z mnoha přítomných lidí čekali, kdy se s hudbou, kouřem a konfety vynořil z hasičské zbrojnice úplně nový vůz, který lidé uvítali s potleskem, a vůz je zase sirénou a troubením.

Po výjezdu z garáže přítomný farář posvětil hasičské auto a dobrovolným hasičům předal sošku sv. Floriána. Poté místostarosta Tomáš Burda pokřtil auto šampaňským. Na konci akce si mohli občané a děti vyzkoušet a prohlédnout nový požární vůz zblízka.

"Nové auto jsme slavnostně přivítali, ale měli bychom se rozloučit s autem starým, protože to nám sloužilo dlouhá desetiletí, sloužilo nejenom občanům Smečna, ale i přilehlých obcí. Svoje si odpracovalo, a tak je na čase, aby jsme se s touto starou dámou důstojně rozloučili. Zachvíli, tady kolem Vás projede, a bude mířit na svoje nové stanoviště - to bude ve skanzenu. Takže se s vozem takk docela neloučíme," řekla starostka Pavla Štrobachová. Po proslovu se rozezněla siréna a poté projel kolem hasičské stanice už veterán do vojenského skanzenu.

"Akce se mi opravdu velmi líbila a hasiči si rozhodně nové auto zaslouží" vyjádřil zastupitel a asistent městské policie Zdeněk Lukšík.

Autor: Jiří Kraus, Naše Smečno