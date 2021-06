Samozřejmě budou dodržena platná opatření v době konání akce. Pohyb na čerstvém vzduchu jistě nikomu neuškodí, naopak prospěje a my se těšíme, jak s vámi zahájíme 12. ročník Nordic walking tour 2021. Bližší informace naleznete v přiložených propozicích a na vizuálu. Samozřejmě kdyby se situace výrazně zkomplikovala, tak Vás budeme včas informovat o případném přesunu termínu akce. Takže v sobotu 29. května 2021 v Unhošti na značkách.

Termín: 29. května 2021

Místo registrace: Unhošť, hřiště TJ Unhošť, Smetanova ulice

Prostor cíle: Unhošť, hřiště TJ Unhošť, Smetanova ulice

Doprava: vlastní

Trasy: 6 a 12 km – údolím Černého potoka a Loděnice (Kačáku). V cíli opékání vuřtů (vuřt, chleba, hořčice a nealko nápoj je součástí startovného) a slosování startovních čísel o věcné ceny.

Přihlášky: nejsou nutné, případně pošlete info o účasti na e-mail: gabina@cknw.cz, kontaktní tel.: 739 086 447 – R. Douša

Startovné: 100 Kč za účastníka a start, děti do 15ti let 50 Kč

Registrace: 29. května 2021, průběžně za dodržení platných opatřeních v den konání akce od 9 do 12.00 hodin na hřišti v Unhošti Informace: www.cknw.cz, www.wtc.cz, www.nordicwalkingtour.cz, www.skoutdoor.cz

Časový harmonogram:

9:00 – 12:00 průběžná registrace

9:30 – 11:00 průběžné starty delší trasa

10:30 – 12:30 průběžné starty kratší trasa 14.00 – 16.00 – opékání špekáčků, tombola, ukončení akce

Plakát k Nordic walking tour 2021.Zdroj: CKNW

Autor: zástupci CKNW