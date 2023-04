Soutěž nejlepších dětských sborů: Střední Čechy reprezentují Osminky z Kladna

autor externí

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Na konci května se do moravského Holešova sjedou nejlepší dětské pěvecké sbory z celé republiky. Jsou to vítězové krajských soutěží. Každý kraj tak reprezentuje pouze jeden sbor. Středočeský kraj budou tentokrát reprezentovat kladenské OSMINKY. Že je neznáte? Možná ano, jen si to neuvědomujete.

Vítězná krajská soutěž kladenských Osminek. | Video: Jaroslav Feřtek

Pěvecký sbor OSMINKY vznikl v roce 2015 při základní škole v kladenské Vodárenské ulici známé kdysi – a mnohým Kladeňákům dodnes – pod označením „Osmička“. Tehdy na tuto školu nastoupila šikovná paní učitelka hudební výchovy Mgr. Nora Michálková. Hudebnice tělem i duší! Měla chuť věnovat se dětem i mimo vyučování. Z jejich strany byl zájem také docela velký, a tak vznikly hned dva pěvecké sbory. Od té doby prošly těmito sbory již stovky dětí, především dívek. Zpočátku sbory účinkovaly jen na školních akcích, ale protože se jim dařilo a jejich vystoupení byla oceňována i příchozí veřejností, bylo jen otázkou času, kdy začnou vystupovat i mimo školu. Vidět jste je mohli třeba v OC Oáza několikrát před Vánocemi či v divadle Lampion. Před Vánocemi v roce 2019 zpívaly OSMINKY několika tisícům fanoušků na benefičním hokejovém utkání kladenských rytířů. Velikonoční rytířská slavnost na Okoři přinesla rytířské souboje i dobové tance Děti bývají soutěživé. OSMINKY se v tomto směru nevymykají. V průběhu let si přivezly několik stříbrných pásem z regionálních (krajských) soutěží. A letos „na Apríla“ to konečně vyšlo! Oba školní sbory, OSMINKY i MALÉ OSMINKY“, získaly ve velké konkurenci Zlatá pásma, starší OSMINKY k němu ještě Zvláštní ocenění poroty! A jako vítězové se starší OSMINKY setkají během posledního květnového víkendu s vítězi z ostatních krajů na prestižní celostátní přehlídce v Holešově. Nadšení dětí, které byly či jsou členy pěveckých sborů OSMINEK, navíc podpořené jejich úspěchy, je nakažlivé. Druhým rokem zatím trochu nesměle, ale s nemalým nadšením působí na stejné škole i ženský učitelský sbor „No–re–mi“. Také ten úspěšně vede Mgr. Nora Michálková, bez níž by sbory nevznikly. Všechny jmenované sbory budou jistě čas od času vystupovat i na veřejnosti. Třeba se vám s názvem OSMINKY vybaví nejen osminové noty, ale i jejich domovská škola „Osmička“. Jaroslav Feřtek, ředitel Základní školy Vodárenská, Kladno