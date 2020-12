S pomalu přicházející zimou se přiblížily i zimní Srdíčkové dny, tradiční veřejná sbírka na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi. Původně měla sbírka v ulicích českých a moravských měst proběhnou v týdnu od 30. listopadu do 4. prosince. Tváří letošních zimních Srdíčkových dnů je malá Emily, která trpí spinální svalovou atrofií.

Srdíčkové dny. | Foto: Život dětem

„Rodiče se o této nevyléčitelné nemoci dozvěděli, když bylo Emily přibližně sedm měsíců a velmi těžce se smiřovali s tím, že jejich holčička nebude nikdy chodit a že ji nečeká dlouhý život, vlastně vůbec netuší, jak dlouho tady s nimi bude. S povděkem přijali od lékařů informaci, že mohou holčičce do míchy třikrát ročně podávat drahý lék Spinrazu, který sice nedokáže nemoc vyléčit, ale umí pozastavit ochabování svalů. Kromě toho rodiče s Emily pravidelně rehabilitují a snaží se, aby holčička co nejvíce svaly posilovala. To je její velká naděje. Jenže speciální rehabilitace jsou drahé, a tak je potřeba, abychom této krásné, usměvavé holčičce pomohli my,“ říká ředitelka obecně prospěšné společnosti Život dětem Maria Křepelková.