Po covidovém období mohly žákyně SŠDŘ Kladno oboru Modelářství a návrhářství oděvů konečně předvést svoji tvorbu, pilně se připravovaly a strašně se na akci těšily. Jakákoliv soutěž je pro ně vždy inspirací a hlavně velikou motivací pro další studium. Pro Avantgardu navrhly a přihlásily pod vedením svých pedagogů celkově 6 kolekcí, které byly zapsány do dvou kategorií. V kategorii Tradiční materiál byly registrovány 3 kolekce: Candyfloss, kterou navrhla studentka 4. ročníku Týna Švarcová, dále Redblack, jako kolektivní práce studentek napříč ročníky a kolekci Constructed navrhla Eliška Pelcová, ze 4. ročníku.

Největší úspěch přinesla naší škole kategorie Netradiční materiál, do které žákyně navrhly, vytvořily a přihlásily 3 kolekce. V této kategorii nelze šaty vytvořit z klasických látek a textilií, ale z materiálu, který není primárně určen pro oděvy. Nejvíce odbornou porotu zaujal model Na jehlách, který ocenila druhým místem. Autorka, žákyně třetího ročníku Anežka Krucká, se inspirovala tvorbou Františka Skály. Šaty vyrobila z bodláků a strávila nad modelem desítky hodin ne úplně příjemné práce, a to již od začátku školního roku. Jakmile se začaly sklízet bodláky, mohlo se začít „šít“. Na třetím místě v této kategorii se umísila další naše kolekce s názvem Pastels. Autorky Eliška Zajícová a Zuzana Nováková navrhly a vyrobily šaty z koupelnových předložek a prostírání, inspirací jim byla tvorba Mary Quantové, módní návrhářky z 60. let minulého století. Za zmínku stojí ještě kolekce Night Drive, na které pracovala děvčata 3. ročníku – Zoe Opočenská a Denisa Suchodolská. Šaty jsou vyrobené z bannerů a z textilie na autopotahy.

Děkuji všem studentkám a také paní učitelkám tohoto oboru za skvělou reprezentaci naší školy. Je to velký úspěch. Je to krásná motivace do další práce a zároveň znamení, že výuka v oboru Modelářství a návrhářství oděvů jde tím správným směrem a kopíruje současné trendy v oboru.

Autor: Jana Bláhová, SŠDŘ Kladno

