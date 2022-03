Dne 2. března odjíždí náš žák Petr Kindl jako zdravotnický dobrovolník do Humenného na Slovensku. Vzhledem k tomu Žákovský parlament Střední školy služeb a řemesel Stochov vyhlašuje výzvu Naplň auto pro Ukrajinu. Prosíme všechny, kteří se budou chtít této výzvy zúčastnit, ať do sbírky přispějí do středy 2. března. Vše je možné nosit do kabinetu Markéty Pichové, a to v době od 7.30 do 20 hodin. Všem velice děkujeme. Ti, kdo věci nestihnou přinést do zmíněného datumu, se mohou na pomoci podílet i v následujících dnech. Sbírka bude totiž pokračovat i nadále.