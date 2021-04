S odkazem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které ve středu 7. dubna 2021 schválila Vláda ČR, obnovuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně od pondělí 12. dubna 2021 svůj provoz za následujících podmínek.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně. | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

· požadavky budeme vyřizovat on-line prostřednictvím elektronického katalogu · s výjimkou soboty se vrací běžná otevírací doba; podrobný rozpis viz. www.svkkl.cz/oteviraci-doba

· vstup je nadále možný pouze hlavním vchodem z ulice Gen. Klapálka

· od příchozích vyžadujeme respirátor nejméně třídy FFP2, ve vestibulu smějí být současně 2 návštěvníci při dodržení rozestupů, stojan s dezinfekčním gelem je k dispozici u vchodu

· všichni zaměstnanci SVK jsou 1x týdně testováni a vybaveni respirátorem FFP2

· čítárna a studovna jsou přístupné pro 10 osob, a to při dodržení pravidla 3 R: Respirátor–dezinfikované Ruce–Rozestupy

· nevyzvednutá objednávka bude po 7 dnech bez upozornění stornována

· návrat knih do biblioboxu před vchodem je možný 24 hod. denně

· vrácené výpůjčky budou uloženy do karantény, kde budou 2-4 dny dezinfikovány ozónem a teprve poté zařazeny zpět do fondu

· nepřístupný zůstává internet, sociální zařízení/WC a šatna · doposud neregistrovaní čtenáři si můžou objednat po on-line předregistraci