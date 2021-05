/FOTOGALERIE/ Vetešník Pavel Kuře buduje své muzeum na zámku v Martinicích u Dolních Kralovic s velkou vášní a zaujetím. Záleží mu na tom, aby si především mladá generace odnesla co nejvíce z odkazu našich předků. Je to pro něj důležitější, než cokoli jiného. A tak se rozhodl, že vstupné bude letos čistě dobrovolné. Kolik dá nebo nedá, bude jenom na návštěvníkovi.

Budování muzea Pavla Kuře na zámku v Martinicích vstupuje do své finální fáze. | Foto: archiv Pavla Kuřete

"Když jsem zámek kupoval, byl v dezolátním stavu, bez střechy a na spadnutí. Dokonce byl veden v knize ohrožených památek Čech. Za těch deset let, co ho mám ve vlastnictví, jsem ho dostal do té fáze, že ještě dvě, tři staletí vydrží.

Letos budu zase provázet já osobně a moc se na lidi těším. I na čas, kdy se už život vrátí do normálních kolejí."