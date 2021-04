Rodiče-samoživitelé patří ke skupinám, na které nejvíc dopadají současná protiepidemická opatření. Musejí se postarat o děti na domácí online výuce, zároveň jim kvůli čerpání ošetřovného klesly často už tak nízké příjmy, a navíc odpadla možnost přivýdělku formou brigád.

Situace řady rodin je kritická, novinářka České televize Nora Fridrichová, která se podporou samoživitelů dlouhodobě zabývá, proto přispěchala na pomoc projektem Šatník. Jde vlastně o dobrovolnickou sbírku oblečení, hraček, školních a dalších potřeb. Věci, které si lidé schovávají doma, aniž by pro ně měli nějaké využití, se díky sbírce mohou dostat k potřebným.

Myšlenka Šatníku zaujala v Kladně Kateřinu Jůzovou ze Spolku Podprůhon a Petru Líbovou z Montessori Kladno. Slovo dalo slovo, přes sociální síť Facebook se prakticky během odpoledne utvořil tým dobrovolníků a první sbírka začíná už 6. dubna. Zázemí se organizátorkám podařilo domluvit v šatně kladenského Domu kultury, která je pro daný účel skvěle vybavená.

„Dělá nám radost, že se v Kladně pro myšlenku Šatníku zvedla velká vlna podpory. Ukazuje to, že si lidé jsou ochotní pomáhat, nechtějí navzdory složitostem doby prostě jen sedět doma s rukama v klíně. „říká iniciátorka kladenského Šatníku Kateřina Jůzová. „ Šatník má pro mě osobně obrovský smysl pomocí lidem, na jejichž tíživou situaci stát zapomněl,“ doplňuje ji Petra Líbová.

A jak můžete Šatník v Kladně podpořit?

Finančně darováním libovolné částky ZDE. Získané prostředky budou využity na pokrytí provozních nákladů sbírky a nákup hygienických potřeb.

Věnováním předmětů do sbírky. Oblečení, hračky, hygienické potřeby, školní a sportovní potřeby můžete nosit v předem zveřejněných termínech. Nejbližší termíny jsou: pátek 9. dubna od 14 do 19 hodin a sobota 10. dubna od 10 do 18 hodin. Aktuální informace sledujte na Facebooku ve skupině Šatník Kladno.

Organizačně jako dobrovolníci. V případě zájmu se ozvěte koordinátorům sbírky na e-mail satnik@podpruhon.cz.

Sbírka aktuálně nemá vyhlášený termín ukončení. „Rádi bychom, aby kladenský Šatník byl k dispozici, dokud bude potřeba,“ uvádí Kateřina Jůzová.

Autor: Spolek Podprůhon