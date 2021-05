/FOTOGALERIE/ Na své výpravě do Bolívie navštívila čtenářka Deníku Ivana Výborná také místo, na kterém jsou kromě betonových maket dávných veleještěrů vidět také pravé stopy dinosaurů. Přeneste se tam s ní díky povídce se stejným názvem: Stopy dinosaurů

Ilustrační foto | Foto: Archiv Ivany Výborné

V půvabné bolivijské hospůdce nad městem Sucre, na kopci zvaném Rinconada, mne pan Huhňálek rozdrtil v šachu na všech šesti intarzovaných šachovnicích. Byla jsem z té prohry mrzutá, proto řekl: „Pojď, něco ti ukážu, to pak na ten debakl dočista zapomeneš!“ A zamířili jsme do „Disneylandu“ nad městem, kde byla k vidění obří betonová monstra dávných veleještěrů. Ta zvířata byla veliká jako kladenská Sítná a člověk, co se pod jejich břichy fotil, vypadal jako mraveneček. Betonoví ještěři řvali silným hlasem, linoucím se z velikých reproduktorů, co trčely z každého kousku vyprahlé země. „No tohle,“ ohrnula jsem nos „kvůli takovému cirkusu mne sem vláčíš?“ A pan Huhňálek řekl „ty vado, to není všechno, kvůli téhle pakárně tě sem neženu, za chvíli uvidíš nefalšované stopy dinosaurů, co se tu proháněli stovky milionů let zpátky.“