/FOTOGALERIE/ Po pestré expozici fotografií kladenského urbexu Šimona Vejvančického výstavní síň Středočeské vědecké knihovny v Kladně hostí výstavu melancholických – převážně černobílých kreseb – makotřaské výtvarnice Barbory Jelínkové Cajthamlové. Barbora Jelínková Cajthamlová je výtvarnému světu známá jako Barbora JC.

Zahájení výstavy. | Video: Jitka Hrušková

Narodila v Praze v roce 1960. Po maturitě na uměleckoprůmyslové škole na Žižkově studovala výtvarnou výchovu a ruštinu na Pedagogické fakultě UK v Praze a pokračovala jako vyučující výtvarného oboru v lidové škole umění. Od roku 1990, kdy je na volné noze, se věnuje hutnímu sklu a jeho kombinování s technikou asambláže a kresby a vypalování keramiky.

Dnes je zejména kreslířkou, fascinovanou kreslířským procesem a nekonečnou škálou možností zobrazení jen v tmavých a světlých plochách. Zajímá ji každodenní okamžik, stálý nebo pomíjivý, a jak jej ovlivňují měnící se vlivy: pruh světla, mihnutí odrazu, prostupující se stíny. Jsou to tyto výjevy, které v nevyčerpatelné škále šedých a černých Barbora zachycuje na svých kresbách.

Sama o své tvorbě říká: "Když se smráká, otevíráme doširoka oči, ale stejně je těžké rozlišit sen a skutečnost. Díváme se na krajinu, kterou jsme mnohokrát prošli, ale stejně je pokaždé jiná. Říká se, že krajina je náš stav duše. Jsme všichni tuláci a snílci. Spíš než bychom něco v krajině hledali, neustále nové i zažité nacházíme. Krajina nám pomáhá najít sama sebe."

Slavnostní zahájení výstavy se skromným názvem Kresby proběhlo v pondělí 29. ledna v 18 hodin za účasti zhruba čtyřicítky přátel a pravidelných návštěvníků vernisáží. Velkým bonusem se ukázal být hudební úvod v podání Davida Cajthamla (kytara) a Martina Čecha (flétna).

Ela Suárez Illerias, která připravila úvodní řeč, o tvorbě Barbory JC říká: „Kresby, místa v nich zobrazené mají mnohdy až filmově zneklidňující atmosféru. Jako kdyby šlo o filmové záběry, přičemž my sami jsme součástí filmu. V hlavní roli je naše duše, která se dívá a skrze vidění se zase vrací k sobě.“

Pokud by se návštěvníkům výstavy zdálo, že na něj vystavené krajiny a zákoutí působí povědomě, bude to tím, že právě motivy z okolí Kladna a Slaného Barbora JC zachycuje na svých cestách autem či na procházkách se svým psem. Výstava ve výstavní síni Středočeské vědecké knihovny v Kladně potrvá do 14. března a je volně přístupná v otevírací době knihovny.