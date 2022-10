Každým krokem jsem se nořil hlouběji do tajemné historie až jsem skončil u Keltů na Blaníku. Asi by se divili, jak to tu dnes vypadá a těžko by poznávali známá místa. Vydal jsem se tentokrát v rámci tradičního svatováclavského pochodu právě na Blaník, který je pověstí spojen se svatým Václavem a jeho vojskem ukrytým v hoře.