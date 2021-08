Tip na výlet: Přes sedm zámků a jedno slavné bojiště krajinou pod Blaníkem

Při svých toulkách českým venkovem se Miroslav Fiala vydal malebnou krajinou pod Blaníkem. Co ves, to zámeček, co pole, to bitevní pole. Doslova takto vypadá kraj kolem Jankova u Votic, na nějž shlíží památná hora Blaník.

Farní kostel Navštívení Panny Marie z poloviny 13. století ve Šlapánově. | Foto: Miroslav Fiala