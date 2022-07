Malá obec Štětkovice, ležící mezi Olbramovicemi a Sedlčany, nabízí návštěvníkům spojení pohybových aktivit s místem k relaxaci a duchovnímu zamyšlení. Stává se tak zajímavým a nevšedním tipem na výlet nedaleko Prahy – jak pěšky, na kole, autem či vlakem. Štětkovice (s 300 obyvateli) se původně jmenovaly Ščedrkovice po svém zakladateli Ščedrkovi. První písemná zpráva pochází z roku 1521, letos tedy slaví obec 500 let od svého vzniku.

Rozjímání i sportovní vyžití

Navštívit zde můžete například Park Drama věků. Autorem myšlenky je investor a filantrop Radim Passer, za realizací stojí křesťansky orientovaná organizace Maranatha. Park slouží nejen pro aktivní odpočinek, ale především k nasměrování přemýšlivých lidí k hodnotám, které nás přesahují. Na dvanácti skleněných tabulích se můžete dozvědět o vzniku, průběhu a rozhodujících momentech stvoření světa jako velkého dramatu věků.

„Dvanáct zastavení, to je dvanáct míst, která poskytují příležitost k zamyšlení o vzniku, průběhu, rozhodujících momentech a vyvrcholení velkého dramatu věků. Texty jsou převzaty ze série Drama věků, kterou napsala americká spisovatelka Ellen G. Whiteová,“ vysvětluje autor projektu Radim Passer.

V areálu parku nechybí lanové atrakce, dětské hřiště, bludiště či venkovní posilovna. V neděli 21. srpna se zde bude konat Dětský sportovní den plný her, soutěží a doprovodného programu pro rodiny s dětmi. Akce se koná za podpory desítek partnerů a dobrovolníků a v roce 2019 jí navštívilo přes dva tisíce dětí.

Zábava pro děti: Štětkovický pacifik a dopravní hřiště

Další místní zajímavostí je modelářský domek a dopravní hřiště. V provozu je tento areál od června do konce září, vláček a půjčovna koloběžek a šlapadel jsou zpřístupněny každou středu od 16 do 18 hodin a ve vybrané neděle (24.7., 21.8. a 11.9. od 15 do 17 hod.) Nachází se v centru obce za obecním úřadem. Děti se mohou svézt na venkovním vláčku, tzv. Štětkovickým pacifikem, k dispozici jsou dále koloběžky, šlapadla, v modelářském domku si můžete prohlédnout modelové kolejiště. Dopravní hřiště je volně přístupné, lze jej tedy využít i mimo otevírací dobu na vlastních dopravních prostředcích.

Koupání v lomu

Nedaleko od vsi se můžete osvěžit v zatopeném kamenném lomu Bořená Hora s průzračně čistou vodou. Vstup do vody je díky rekonstrukci pozvolný a pohodlný. Je zde možnost občerstvení v kiosku či restauraci. Lom je také vyhledávaným místem potápěčů, které sem láká mimo jiné také potopený vrtulník MI-8 v hloubce asi 11 metrů. Výstroj pro potápěče lze půjčit na místě. Také lze zapůjčit paddleboardy. Parkování je v možné v těsné blízkosti zdarma, vstup do areálu je zpoplatněn.

Roman Hrůza