Označuje se jako kraj kamenů, a to zcela právem. Velké balvany se začínají objevovat již od Javorové skály na pokraji Českého Meránu, a na Petrovicku jsou ty největší. Snad nejznámější z nich je Husova kazatelna – největší český viklan, který je dlouhý 4 m, široký 2,5 m a vysoký 2,7 m.

Husova kazatelna - největší český viklan. | Foto: Miroslav Fiala

Podle lidové tradice si z balvanu udělal provizorní kazatelnu mistr Jan Hus a kázal zde v době svého vyhoštění z Prahy, kdy pobýval na Kozím hrádku a zřejmě i na Zvěřinci. Není to jediný obr v okolí a ani jediná památka, ať už přírodní, tak i lidský výtvor. Krásná krajina pokryta hustými lesy plnými hub, často bučinami, zapadlé vísky se zvoničkami a křížky, kostelíky, ale i hospůdky mají poutníkovi co nabídnout. Vřele doporučuji každému, podniknout vandr do těchto míst.