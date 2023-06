Tradice staročeských májů se po 30 letech vrací do Bratronic na Kladensku

Čtenář reportér

Po třicetileté pauze „májovníci“ v sobotu 27. května znovu roztančí Bratronice na Kladensku. A nebudou to máje ledajaké, budou kombinací takzvaných retro staročeských májů a staročeských májů. Co to znamená?

Po třicetileté pauze „májovníci“ v sobotu 27. května znovu roztančí Bratronice na Kladensku. | Foto: se souhlasem Gabriely Janoušové

Menší část účastníků budou tvořit dnes již matadoři – takzvaní starci, kteří před třiceti lety uzavírali tradici konání staročeských májů v Bratronicích. Zbytek účinkujících budou tvořit „svobodní májovníci“ a děti. Podívejte se: Staročeské máje uspořádala knovízská mládež po šestnácti letech Průvod obcí začne ve 13 hodin. Po obchůzce svobodných děvčat a ostatních zúčastněných „májovnic“, která bude plná tance, hudby, dobrého jídla a pití, proběhne na návsi, asi v 18hodin, předtančení české besedy. Večer od 20 hodin se můžete těšit na tradiční taneční májovou zábavu. Přijďte nás svou účastí podpořit. Věřím, že si tuto krásnou tradici naplno užijete společně s námi. Gabriela Janoušová