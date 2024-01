/FOTO/ V sobotu 13. ledna se uskutečnil ve Třebichovicích již devatenáctý ročník na Kladensku velmi oblíbené karetní hry lóra, a to za účasti sedmadvaceti čtyřčlenný týmů. Tento počet startujících je vyrovnání rekordu v historii turnaje. Ten se uskutečnil pod záštitou obecního úřadu a SK Třebichovice v příjemném prostředí společenského sálu.

V sobotu 13. ledna se uskutečnil ve Třebichovicích již devatenáctý ročník na Kladensku velmi oblíbené karetní hry lóra. | Foto: Milan Petriščák/Klubko55

Celkem 108 hráčů smíšených týmu mužů i žen sehrálo ve třech kolech mnoho zajímavých her. Každá hra se skládá ze čtyř tálií, v rámci každé tálie odehrají hráči sedm her plus jednu volitelnou.

Účastníci turnaje se sjeli opět ze širokého okolí, přijeli hráči z Kladna, Hrdlíva, Smečna, Vinařic, Kačice, Pcher, Ledců, Loun, Otvovic, od Kolína, ze Slaného i z Prahy. Nejdále to měl tradiční účastník, tým z Lubů z okresu Cheb. V turnaji statoval i jeden cizinec, a to z Rumunska. O občerstvení se staral zkušený tým Hospůdky Případov pod vedením Klárky Jakešové, pohoštění a dorty pro vítězný tým a jednotlivce zajistilo Řeznictví Kačice. Sponzoři a startovné hráčů umožnilo připravit krásné věcné ceny pro ty, kterým šla po celé odpoledne nejlépe karta.

Vyrovnané souboje předních týmů až do konce turnaje udržovali těsné bodové rozestupy. A tak až do poslední hry se rozhodovalo o konečném pořadí jak týmů, tak jednotlivců.

Na pomyslných stupních vítězů se pak na závěr objevili tentokrát osvědčení borci i nové tváře.

Byl vyhlášen i smolař turnaje, který uzavřel pořadí jednotlivců. Tentokrát vydržel až do předání cen a letos si zmíněný smolař tradiční kyblík kysaného Tuchlovického zelí odvezl.

Pro první tři týmy a jednotlivce byla vyrobena skleněná plaketa turnaje, vítězný tým, stejně tak nejlepší jednotlivec, převzal putovní pohár, na který bude natrvalo zvěčněn jejich úspěch.

Konečné pořadí jednotlivci: 1. Dvořáková Jana Kačice 3 body 190 skóre 2. Česneková Kateřina S.V.T. 3 body 191 skóre 3. Husák Martin Dream Team 3 body 193 skóre 4. Janda Jaromír JaJa 4 body 181 skóre 5. Strnad Pavel Zlounský Pjeboj 4 body 191 skóre 6. Votruba Václav Jednou to vyjde 4 bodů 197 skóre 7. Adamová Nela Š.G. TEAM 4 bodů 202 skór

Konečné pořadí týmů: 1. S.V.T Otvovice 23 bodů 797 skóre 2. MAMAZDEPA 24 bodů 893 skóre 3. Jednou to vyjde 25 bodů 831 skóre 4. Kačice 25 bodů 873 skóre 5. Pivní Pomoc 26 bodů 840 skóre 6. Š.G. TEAM 26 bodů 845 skóre 7. Zlounský Pjeboj 27 bodů 853 skóre

Vítěz v soutěži týmů, tým S.V.T. , dosáhl letos historicky druhého vítězství za dobu, co se na turnaji ve Třebichovicích účastní. Organizátory celého turnaje byli Jaroslav Povondra, Jana Povondrová a Tereza Vlková. Poděkování patří sponzorům a všem, kteří svojí pomocí přispěli k vydařenému průběhu turnaje.

V roce 2025 nás čeká jubilejní ročník našeho turnaje, a to 20. Zachovejte nám přízeň. Těšíme se na viděnou v příštím roce, tradičně v měsíci lednu a jistě s hojnou účastí.