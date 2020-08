Trio Bladderstones koncertovalo na náměstí ve Slaném

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Páteční prázdninové večery na Masarykově náměstí ve Slaném se pomalu posunuly s vystoupeními do druhé poloviny. Uplynulý pátek příchozí bavila svojí hrou kapela The Bladderstones. Jedná se o blues crossoverové power trio, které hledá tradici a osobní příběh bluesové hudby v současnosti. V roce 2014 vydali CD Bored of Love, v roce 2015 zvítězili v mezinárodní bluesové soutěži Blues aperitiv.

Hudba na náměstí | Video: Jitka Krňanská