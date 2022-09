Tuchlovický hudební podzim odstartovaly skladby Handela, Čajkovského a Schuberta

Tuchlovický hudební podzim byl zahájen v neděli 11. září 2022 v 15.15 hodin v místním parku, a to slavnostními fanfárami Pražského žesťového souboru ND Praha. Krásné prostředí parku přímo ladilo s vystoupením hudebníků. Diváci a posluchači následně přešli jen pár metrů do zdejšího kostele sv. Havla na nádherný koncert s názvem Klenoty baletní a komorní hudby.

Zahájení Tuchlovického hudebního podzimu. | Foto: Jana Jirásková

Jako účinkující se představili Štěpánka Heřmánková (soprán), Hana Hložková (housle), Miroslav Laštovka (trubka) a Václav Zahradník (klavír). V jejich podání zazněly skladby G.F. Handela, P. I. Čajkovského nebo F. Schuberta. Byl to opravdu skvělý zážitek. Jako bonus jsme měli možnost před kostelem okoštovat červené víno. Autor: Jana Jirásková