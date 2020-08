U-Style na Masarykově náměstí, vystřídá je Skutečná liga

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Série letních koncertů Music on the Square ve Slaném pokračuje. V pátek 7. srpna se na pódiu představila formace U-Style se směsicí country a světových pecek z oblasti rocku. Byl to opět pořádný nářez a publikum se skvěle bavilo.

U-Style ve Slaném | Video: Jitka Krňanská